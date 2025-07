BASF Aktie News: BASF am Donnerstagnachmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 42,61 EUR nach oben.

Die BASF-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 42,61 EUR. Bei 42,91 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,45 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 941.537 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 55,06 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Bei 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,75 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BASF am 11.07.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 15,77 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,55 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 29.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,94 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

