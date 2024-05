BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 49,04 EUR ab.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 49,04 EUR. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 49,04 EUR. Bei 49,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 49.344 BASF-Aktien gehandelt.

Am 04.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,01 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 40,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,31 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,00 EUR für die BASF-Aktie aus.

BASF ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,75 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 17,55 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,99 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 26.07.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,65 EUR je BASF-Aktie.

