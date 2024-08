BASF Aktie News: BASF gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 44,07 EUR.

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 44,07 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,15 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,40 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 750.251 Aktien.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 24,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 40,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 8,84 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,40 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 50,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 26.07.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 16,11 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 17,31 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BASF am 30.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BASF rechnen Experten am 22.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,52 EUR je Aktie aus.

