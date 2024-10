BASF Aktie News: BASF büßt am Vormittag ein

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 46,24 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 46,24 EUR ab. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,20 EUR nach. Bei 46,27 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 79.610 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,81 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 40,18 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,59 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,20 EUR für die BASF-Aktie aus.

Am 26.07.2024 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 EUR, nach 0,56 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,11 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.10.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 20.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,36 EUR je Aktie aus.

