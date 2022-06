BASF Aktie News: BASF am Donnerstagnachmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel BASF 41,69 EUR

Um 23.06.2022 16:22:00 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 42,02 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 41,91 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.285.934 BASF-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2021 auf bis zu 69,52 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 39,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,91 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,50 EUR für die BASF-Aktie.

BASF veröffentlichte am 29.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,70 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,00 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 23.083,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.400,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,98 Prozent gesteigert.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 28.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

