BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 44,25 EUR.

Die BASF-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 44,25 EUR. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 44,16 EUR. Mit einem Wert von 44,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 522.917 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 19,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 9,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,34 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,20 EUR für die BASF-Aktie.

Am 25.04.2024 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei 1,53 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 1,75 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 17,55 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,20 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 26.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von BASF.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,51 EUR je BASF-Aktie belaufen.

