BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 45,33 EUR.

Das Papier von BASF befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 45,33 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 45,14 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 830.148 BASF-Aktien.

Bei 54,93 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 21,18 Prozent zulegen. Bei 40,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,34 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,40 EUR.

BASF gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,75 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,55 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BASF am 26.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,61 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF verzichtet auf Investition in indonesisches Nickelprojekt - Aktie wenig bewegt

Börse Europa: STOXX 50 klettert zum Handelsende

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 10 Jahren eingefahren