BASF Aktie News: BASF wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie verlor um 27.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 41,71 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 41,44 EUR ein. Bei 42,43 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.516.135 BASF-Aktien.

Am 14.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,52 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,01 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (39,33 EUR). Mit Abgaben von 6,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 65,12 EUR für die BASF-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 29.04.2022. Es stand ein EPS von 2,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 2,00 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.083,00 EUR im Vergleich zu 19.400,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte BASF am 27.07.2022 präsentieren. Am 28.07.2023 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

