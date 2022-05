BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel BASF 51,85 EUR

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 31.05.2022 09:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 51,27 EUR. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 51,23 EUR. Bei 51,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76.307 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,52 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 26,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,47 EUR am 09.05.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,34 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,43 EUR für die BASF-Aktie.

BASF gewährte am 29.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,70 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,00 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.083,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

BASF wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 28.07.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

