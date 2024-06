BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT macht am Dienstagmittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von BAT gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BAT-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 25,43 GBP.

Um 11:48 Uhr sprang die BAT-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 25,43 GBP zu. Die BAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,62 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,48 GBP. Zuletzt wurden via London 610.453 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 22.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,42 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,83 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.12.2023 (22,33 GBP). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BAT-Aktie 13,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,36 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,37 GBP je BAT-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BAT-Aktie bei 28,71 GBP.

BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BAT am 25.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,61 GBP je Aktie aus.

