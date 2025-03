Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Bayer im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 23,39 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 23,39 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 23,43 EUR. Bei 22,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.575.304 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Mit einem Zuwachs von 32,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,41 EUR am 27.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 27,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,111 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,88 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 05.03.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,73 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 13.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,44 EUR je Aktie aus.

