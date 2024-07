BayWa Aktie News: BayWa am Freitagnachmittag tiefrot

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BayWa gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BayWa-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 8,7 Prozent auf 12,20 EUR.

Das Papier von BayWa befand sich um 15:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 8,7 Prozent auf 12,20 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BayWa-Aktie bis auf 12,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 106.810 BayWa-Aktien umgesetzt.

Am 03.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 217,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 19.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 0,00 Prozent würde die BayWa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im Vorjahr hatte BayWa 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 39,80 EUR an.

BayWa gewährte am 25.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BayWa 0,13 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,28 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,76 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. BayWa dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,260 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BayWa-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag im Aufwind

Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Donnerstagmittag steigen