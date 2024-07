BayWa Aktie News: BayWa fällt am Montagvormittag

Blick auf BayWa-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BayWa. Die BayWa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 11,66 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 11,66 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BayWa-Aktie bei 11,66 EUR. Bei 11,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.323 BayWa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2023 bei 38,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BayWa-Aktie derzeit noch 231,90 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.07.2024 (11,66 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2022 1,10 EUR an BayWa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 39,80 EUR.

Am 25.03.2024 äußerte sich BayWa zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BayWa im vergangenen Quartal 5,76 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BayWa 6,28 Mrd. EUR umsetzen können.

BayWa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von BayWa.

Experten taxieren den BayWa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,260 EUR je Aktie.

