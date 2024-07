BayWa Aktie News: BayWa am Montagnachmittag massiv unter Druck

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BayWa gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BayWa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 8,3 Prozent im Minus bei 11,00 EUR.

Die BayWa-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 8,3 Prozent auf 11,00 EUR nach. Die BayWa-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,84 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,88 EUR. Bisher wurden heute 136.734 BayWa-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.08.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 251,82 Prozent könnte die BayWa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,84 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BayWa-Aktie derzeit noch 1,45 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an BayWa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,80 EUR für die BayWa-Aktie aus.

Am 25.03.2024 äußerte sich BayWa zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BayWa in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte BayWa die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,260 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

