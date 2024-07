BayWa Aktie News: BayWa steigt am Donnerstagvormittag stark

BayWa im Fokus

Die Aktie von BayWa gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BayWa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 13,1 Prozent auf 12,78 EUR.

Die BayWa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 13,1 Prozent im Plus bei 12,78 EUR. In der Spitze legte die BayWa-Aktie bis auf 13,12 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.709 BayWa-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,70 EUR) erklomm das Papier am 03.08.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BayWa-Aktie somit 66,98 Prozent niedriger. Bei 9,50 EUR fiel das Papier am 24.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BayWa-Aktie 25,67 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im Vorjahr hatte BayWa 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,80 EUR je BayWa-Aktie aus.

Am 08.05.2024 hat BayWa die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,93 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BayWa in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,19 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,28 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

BayWa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 27.09.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,260 EUR je BayWa-Aktie.

