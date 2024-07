Bechtle Aktie News: Bechtle präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Blick auf Bechtle-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 42,46 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere um 11:43 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 42,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.262 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 52,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 34,85 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,745 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 54,81 EUR.

Bechtle ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,45 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,28 Prozent verringert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 09.08.2024 gerechnet. Bechtle dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,26 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

