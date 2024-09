Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bechtle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,7 Prozent auf 37,28 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 37,28 EUR. Im Tief verlor die Bechtle-Aktie bis auf 36,88 EUR. Bei 37,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 52.390 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 40,61 Prozent wieder erreichen. Am 04.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,713 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,55 EUR aus.

Bechtle ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

