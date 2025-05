Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 38,62 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 38,62 EUR ab. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 38,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 78.107 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2024 markierte das Papier bei 47,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Mit einem Kursverlust von 25,58 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,717 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,91 EUR je Bechtle-Aktie an.

Bechtle gewährte am 14.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bechtle ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,16 Prozent auf 1,82 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 1,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Was Analysten von der Bechtle-Aktie erwarten

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bechtle-Aktie stärker: Bechtle mit schwachem Jahresauftakt - erste Erholung sichtbar