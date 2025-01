Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Montagvormittag an Boden

So entwickelt sich Bechtle

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 30,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:04 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 30,90 EUR. In der Spitze gewann die Bechtle-Aktie bis auf 30,90 EUR. Mit einem Wert von 30,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.320 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,64 Prozent hinzugewinnen. Am 16.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 3,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,689 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 45,60 EUR angegeben.

Am 08.11.2024 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,51 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,48 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,97 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor einem Jahr verloren

Dezember 2024: Die Expertenmeinungen zur Bechtle-Aktie