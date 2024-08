Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochmittag in Grün

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bechtle. Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 11:45 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 39,52 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 39,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 41.521 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei 52,42 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 32,64 Prozent Luft nach oben. Am 18.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 6,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,55 EUR aus.

Am 08.05.2024 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 09.08.2024 gerechnet. Am 08.08.2025 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,16 EUR je Bechtle-Aktie.

