Bechtle Aktie News: Bechtle springt am Freitagnachmittag an

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,4 Prozent auf 39,68 EUR zu.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 5,4 Prozent im Plus bei 39,68 EUR. Die Bechtle-Aktie legte bis auf 41,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 816.505 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,57 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,705 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,60 EUR an.

Am 08.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,48 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,51 Mrd. EUR ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2024 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

