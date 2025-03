Bechtle Aktie News: Bechtle macht am Montagvormittag Boden gut

Bechtle im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt wies die Bechtle-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 39,94 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 39,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 40,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.377 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 52,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,25 Prozent. Bei 28,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,743 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 08.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,60 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,51 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,05 EUR je Bechtle-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Börse Frankfurt: MDAX nachmittags stärker

Börse Frankfurt: TecDAX in der Gewinnzone