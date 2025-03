Bechtle Aktie News: Anleger greifen bei Bechtle am Mittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 40,28 EUR zu.

Um 11:46 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 40,28 EUR. Die Bechtle-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,62 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 98.953 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,50 Prozent. Am 10.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,74 EUR. Mit Abgaben von 28,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bechtle-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,739 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,60 EUR je Bechtle-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bechtle am 08.11.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,60 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,51 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,90 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 2,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

