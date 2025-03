Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Montagvormittag ins Plus

Bechtle im Blick

Die Aktie von Bechtle gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bechtle-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 37,96 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 37,96 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,40 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 13.970 Stück.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 50,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 33,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,732 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,72 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 14.03.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bechtle ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,82 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 2,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich

Schwacher Handel: TecDAX nachmittags im Minus