Wirecard-Aktie fester: Moody's stuft Wirecard zum Start mit Baa3 ein - Ausblick stabil

Wie die Agentur mitteilte, stuft sie Wirecard als erstes Rating langfristig mit Baa3 ein. Der Ausblick ist stabil.

Moody's-Analyst Dirk Goedde bescheinigt Wirecard eine führende Position in der Zahlungsabwicklung, insbesondere in Europa und im stark wachsenden asiatischen Markt. Auch seien in der Einstufung die starke Profitabilität, das EBITDA-Wachstum und der hohe freie Cashflow berücksichtigt. Der Analyst geht davon aus, dass der DAX-Konzern seinen Verschuldungsgrad in den nächsten zwölf bis 18 Monaten auf 2,5x reduziert und eine Kapitalstruktur beibehält, die die Anforderungen eines Investmentgrade-Ratings erfüllt.

Aktien von Wirecard gewinnen im Xetra-Handel derzeit 0,28 Prozent auf 142,95 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Wirecard AG, CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images