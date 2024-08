Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 132,15 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 132,15 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 133,25 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 131,85 EUR. Bisher wurden heute 175.971 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 147,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 118,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 11,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,03 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 144,20 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 06.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 4,41 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie im Juli 2024

Aufschläge in Frankfurt: DAX am Mittag freundlich