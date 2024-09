Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 130,10 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 130,10 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 129,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 130,80 EUR. Zuletzt wechselten 67.231 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 13,60 Prozent Luft nach oben. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 10,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 143,33 EUR an.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 04.03.2026.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,33 EUR je Aktie.

