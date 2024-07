Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Beiersdorf befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 137,40 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 137,40 EUR. Das Tagestief markierte die Beiersdorf-Aktie bei 137,15 EUR. Bei 138,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 44.556 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Am 21.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 113,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 144,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,40 EUR je Aktie belaufen.

