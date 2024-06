Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf kommt am Mittag kaum vom Fleck

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Kaum Ausschläge verzeichnete die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 139,55 EUR.

Mit einem Wert von 139,55 EUR bewegte sich die Beiersdorf-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 140,15 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 139,20 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 139,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 47.215 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,80 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 113,40 EUR. Dieser Wert wurde am 21.07.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 23,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 144,64 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Beiersdorf ließ sich am 17.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,42 EUR je Beiersdorf-Aktie.

