Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 129,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:50 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 129,85 EUR. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 130,05 EUR. Bei 129,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 66.439 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 147,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 13,82 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (118,00 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 9,13 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 144,00 EUR.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,33 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Beiersdorf-Analyse: Bernstein Research stuft Beiersdorf-Aktie mit Market-Perform ein

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 3 Jahren eingefahren