US-Notenbank: Wirtschaft bleibt auf moderatem Wachstumskurs

Die wirtschaftliche Aktivität habe allerdings nicht in allen Distrikten der Notenbank zugelegt, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht der Fed (Beige Book). Die meisten regionalen Notenbanken hätten das Wachstum zwar als mäßig oder moderat beschrieben. In vier Distrikten habe es hingegen nur eine geringe oder gar keine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten gegeben.

Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, haben sich die wirtschaftlichen Aktivitäten Anfang November begonnen abzuschwächen. In den USA baute sich im Herbst eine zweite Infektionswelle in der Corona-Pandemie auf, die zu neuen Einschränkungen des öffentlichen Lebens geführt hat. Außerdem habe der Beginn der kalten Witterung die wirtschaftlichen Aktivitäten gebremst, heißt es in dem Bericht.

Nach einem drastischen Konjunktureinbruch im Frühjahr konnte sich die größte Volkswirtschaft der Welt in den Sommermonaten stark erholen. Im dritten Quartal war die amerikanische Wirtschaftsleistung (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 33,1 Prozent im Quartalsvergleich gewachsen. Zuletzt war die amerikanische Wirtschaft aber wieder durch eine zweite Infektionswelle in der Corona-Pandemie belastet worden.

Trotz des abflauenden Wachstums hat sich die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt laut den Meldungen der regionalen Notenbanken weiter erholt. In nahezu allen Distrikten wurde ein Anstieg der Beschäftigung gemeldet, heißt es in dem Konjunkturbericht. Allerdings ist der Zuwachs in den meisten Regionen nur schwach ausgefallen.

Die Federal Reserve hat insgesamt zwölf regionale Notenbanken. Der aktuelle Konjunkturbericht der Fed wurde auf Basis von Informationen erstellt, die die Notenbank bis zum 20. November erhalten hat. Der Bericht hatte an den Finanzmärkten keine größeren Kursbewegungen zur Folge.

/jkr/he

WASHINGTON (dpa-AFX)

Bildquellen: spirit of america / Shutterstock.com