Bericht: Rafah-Grenzübergang öffnet für 'Probebetrieb'

01.02.26 09:51 Uhr

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen ist einem Medienbericht zufolge zunächst für einen "Probebetrieb" geöffnet worden. Erst am Montag solle der Personenverkehr wieder regulär in beide Richtungen beginnen, schrieb das israelische Nachrichtenportal "ynet". Eine israelische Sprecherin bestätigte den Bericht. Aus palästinensischen Kreisen hieß es, rund 50 Patienten sollten den zerstörten Küstenstreifen mit Begleitern verlassen.

Ab Montag sollten Schätzungen zufolge dann täglich etwa 150 Menschen den Gazastreifen verlassen, während rund 50 zurückkehren könnten. Der Übergang wird damit erstmals nach einer etwa einjährigen Unterbrechung wieder teilweise geöffnet. Der Schritt ist Teil des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump.

Das wichtigste Tor des Gazastreifens zur Welt

Die Ein- und Ausreise aus dem Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah wird in Abstimmung mit Ägypten gestattet - nach vorheriger Sicherheitsüberprüfung durch Israel und unter Aufsicht der Mission der Europäischen Union (Eubam Rafah).

Die Rückkehr in das während des Kriegs gegen die islamistische Terrororganisation Hamas großflächig zerstörten Küstengebiets ist israelischen Angaben zufolge nur für Palästinenser möglich, die den Gazastreifen während der Kämpfe verlassen haben. Laut der israelischen Cogat-Behörde sind dies insgesamt rund 42.000 Palästinenser.

Der Rafah-Grenzübergang gilt als wichtigstes Tor des Gazastreifens zur Welt. Er ist der einzige Grenzübergang des Gazastreifens, der nicht nach Israel führt. Israels Militär kontrolliert die Gaza-Seite des Übergangs. Hilfslieferungen kommen zunächst weiterhin nur über andere Grenzübergänge in das Gebiet./le/DP/zb