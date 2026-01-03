DAX25.316 +0,1%Est506.150 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -0,9%Nas22.878 -1,2%Bitcoin55.947 -2,2%Euro1,1805 +0,1%Öl72,78 +2,6%Gold5.235 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ Allianz 840400 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Infineon 623100 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
Bitcoin-Runes-Protokoll: Was seit dem Launch aus dem Token-Standard geworden ist Bitcoin-Runes-Protokoll: Was seit dem Launch aus dem Token-Standard geworden ist
Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Berlin: Keine Änderung an Abschiebepraxis nach Afghanistan

27.02.26 14:15 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung sieht ungeachtet der Eskalation der militärischen Konfrontation zwischen Afghanistan und Pakistan derzeit keinen Grund, die Abschiebepraxis nach Kabul zu ändern. "Im aktuellen Moment ändert das nichts an der Situation und an unserer Einschätzung und unseren Maßnahmen", sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums auf die Frage, ob sich durch die Eskalation eine Änderung an Abschiebungen aus Deutschland nach Afghanistan ergebe.

Wer­bung

Afghanistan hatte am Donnerstagabend pakistanische Posten im Grenzgebiet angegriffen. In der Nacht flog Islamabad daraufhin auch Luftangriffe auf Städte im Landesinneren Afghanistans. Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Muhammad Asif bezeichnet den Konflikt als offenen Krieg.

20 Straftäter nach Kabul abgeschoben

Das Bundesinnenministerium hatte am Vortag mitgeteilt, dass 20 afghanische Straftäter mit einem Charterflug von Leipzig nach Kabul gebracht wurden. Es sei der erste Charterflug gewesen, der ohne Unterstützung anderer Staaten auf Grundlage einer direkten Vereinbarung mit den islamistischen Taliban zustande kam. Bei vorigen Flügen hatte Katar vermittelt.

Kontakte zu den Taliban sind umstritten, denn offiziell unterhält die Bundesregierung keine diplomatischen Beziehungen zu den Islamisten, die seit August 2021 wieder in Afghanistan an der Macht sind. Wegen ihrer Missachtung von Menschen- und vor allem Frauenrechten sind sie international isoliert.

Wer­bung

Berlin schließt sich Aufruf zur Deeskalation an

Die Bundesregierung rief Afghanistan und Pakistan zur Deeskalation auf. Die Sprecherin des Auswärtigen Amts sagte, die Bundesregierung schließe sich der Forderung von UN-Generalsekretär António Guterres zur Deeskalation der angespannten Lage an. Man blicke sorgenvoll auf die Entwicklung und beobachte diese weiter./bk/DP/jha