Beta Systems Software-Aktie: in enger Beziehung modifiziert eigenes Depot

Am 13.12.2022 wurden bei Beta Systems Software Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 14.12.2022 ein. Am 13.12.2022 baute SPARTA AG, in enger Beziehung, sein Depot um 8.000 Aktien aus. SPARTA AG bezahlte 40,00 EUR je Anteilsschein. Anleger zeigten sich alles in allem bei der Beta Systems Software-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 42,60 EUR.

Die Beta Systems Software-Aktie kam am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 42,20 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 222 Beta Systems Software-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Beta Systems Software markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 193,28 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 4.537.176 Aktien.

Bereits am 13.12.2022 kam es bei Beta Systems Software-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Damals stieß Huth, Dr. Andreas, Vorstand, 8.000 Aktien zu jeweils einem Preis von 40,00 EUR ab.

Redaktion finanzen.net