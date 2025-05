Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger schicken Bettermoo(d) Food am Mittag ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 0,106 EUR.

Um 11:43 Uhr konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 1,0 Prozent auf 0,106 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,106 EUR. Mit einem Wert von 0,105 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Am 07.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,400 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bettermoo(d) Food-Aktie 1.220,755 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,088 EUR. Dieser Wert wurde am 18.02.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 21,005 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.04.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 CAD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 20000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Am 02.06.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 26.06.2026 dürfte Bettermoo(d) Food die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

