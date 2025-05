Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,105 EUR.

Bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ließ sich um 11:43 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,105 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,105 EUR an. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,104 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,105 EUR. Der Tagesumsatz der Bettermoo(d) Food-Aktie belief sich zuletzt auf 4.761 Aktien.

Am 09.05.2024 markierte das Papier bei 1,355 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.190,476 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 18.02.2025 auf bis zu 0,088 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 16,571 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 01.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,24 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 20000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 02.06.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 26.06.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net