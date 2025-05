Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verteidigt Stellung am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt im BMN-Handel bei 0,105 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:43 Uhr bei der Bettermoo(d) Food-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,105 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,146 EUR. In der Spitze büßte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,104 EUR ein. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,105 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.762 Bettermoo(d) Food-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.05.2024 bei 1,355 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.190,476 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,088 EUR ab. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 19,863 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 01.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 CAD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 20000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 02.06.2025 erwartet. Bettermoo(d) Food dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.06.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net