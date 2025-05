Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food kommt am Mittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich zuletzt im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,105 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:43 Uhr die Bettermoo(d) Food-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,105 EUR. In der Spitze legte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,124 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,105 EUR. Bei 0,105 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Bettermoo(d) Food-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 403 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,355 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.190,476 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,088 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,571 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,24 CAD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 20000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 02.06.2025 erwartet. Bettermoo(d) Food dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.06.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net