Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food mit herben Abschlägen am Donnerstagmittag

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Bettermoo(d) Food-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 14,1 Prozent auf 0,231 EUR.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 14,1 Prozent auf 0,231 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bettermoo(d) Food-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,220 EUR aus. Bei 0,220 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel.

Am 11.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 3,100 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 1.241,991 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.01.2025 bei 0,230 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,433 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bettermoo(d) Food gewährte am 27.12.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 60000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Am 28.03.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net