Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger greifen bei Bettermoo(d) Food am Montagnachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Bettermoo(d) Food-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 4,7 Prozent auf 0,245 EUR.

Um 15:43 Uhr stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 4,7 Prozent auf 0,245 EUR. In der Spitze gewann die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,270 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,237 EUR.

Am 11.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,100 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.165,306 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.01.2025 bei 0,220 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,204 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.10.2024 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 60000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Bettermoo(d) Food am 28.03.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 26.06.2026.

