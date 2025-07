Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food bricht am Mittag ein

So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,1 Prozent auf 0,080 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr 6,1 Prozent im Minus bei 0,080 EUR. Bei 0,079 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,079 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 16.434 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 1,105 EUR. Gewinne von 1.281,250 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 99,750 Prozent sinken.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 vorlegen. Bettermoo(d) Food dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net