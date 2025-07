Kursverlauf

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bullen treiben Bettermoo(d) Food am Mittag an

30.07.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 39,7 Prozent im Plus bei 0,095 EUR.

Um 11:44 Uhr stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 39,7 Prozent auf 0,095 EUR. Kurzfristig markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,095 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,095 EUR eröffnete der Anteilsschein. Am 26.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,105 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.063,158 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 99,789 Prozent. Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren. Redaktion finanzen.net

