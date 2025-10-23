Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verliert am Donnerstagmittag kräftig

Aktie im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 12,1 Prozent auf 0,062 EUR abwärts.

Um 11:43 Uhr ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 12,1 Prozent auf 0,062 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,052 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,052 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.200 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2024 auf bis zu 0,826 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.223,718 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2025 (0,000 EUR). Abschläge von 99,679 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.12.2025 terminiert. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.12.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net