DAX24.115 -0,2%Est505.657 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.475 +1,9%Euro1,1589 -0,2%Öl65,89 +2,4%Gold4.114 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 TeamViewer A2YN90 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 thyssenkrupp 750000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Meme-Rally legt Pause ein: Droht bei der Beyond-Meat-Aktie nun eine kräftige Korrektur? Meme-Rally legt Pause ein: Droht bei der Beyond-Meat-Aktie nun eine kräftige Korrektur?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Aktie im Blick

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verliert am Donnerstagmittag kräftig

23.10.25 12:04 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verliert am Donnerstagmittag kräftig

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 12,1 Prozent auf 0,062 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR 0,02 EUR 52,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:43 Uhr ging es für die Bettermoo(d) Food-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 12,1 Prozent auf 0,062 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,052 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,052 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.200 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2024 auf bis zu 0,826 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.223,718 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2025 (0,000 EUR). Abschläge von 99,679 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.12.2025 terminiert. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.12.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bettermoo(d) Food

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bettermoo(d) Food

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung