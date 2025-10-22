Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food büßt am Vormittag ein

DAX24.272 -0,2%Est505.663 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1593 -0,1%Öl62,31 +1,1%Gold4.090 -0,9%
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 0,052 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 08:57 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 0,052 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,052 EUR. Mit einem Wert von 0,052 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Bettermoo(d) Food-Aktien beläuft sich auf 3.000 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,884 EUR) erklomm das Papier am 23.10.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.593,487 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2025 auf bis zu 0,051 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 2,682 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 18.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 17.12.2026 dürfte Bettermoo(d) Food die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

