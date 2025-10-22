Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochmittag im Tiefenrausch

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 25,4 Prozent auf 0,053 EUR nach.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste um 11:43 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 25,4 Prozent auf 0,053 EUR abwärts. Im Tief verlor die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,052 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,052 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bettermoo(d) Food-Aktien beläuft sich auf 800 Stück.

Am 23.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,880 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.560,377 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Mit Abgaben von 99,623 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.12.2026 dürfte Bettermoo(d) Food die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net