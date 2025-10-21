DAX24.307 +0,2%Est505.694 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.313 -1,8%Euro1,1621 -0,2%Öl61,53 +1,0%Gold4.263 -2,1%
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag mit kräftigen Verlusten

21.10.25 12:05 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag mit kräftigen Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 28,2 Prozent auf 0,051 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,06 EUR 0,00 EUR 7,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste um 11:49 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 28,2 Prozent auf 0,051 EUR. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,051 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,051 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 16.700 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 22.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,884 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1.633,333 Prozent Plus fehlen der Bettermoo(d) Food-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 99,608 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 30.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Am 18.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Am 17.12.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

