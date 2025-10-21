Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food schießt am Dienstagvormittag hoch

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 7,5 Prozent auf 0,060 EUR zu.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:01 Uhr in Grün und gewann 7,5 Prozent auf 0,060 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,060 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,054 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 150 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,864 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.335,216 Prozent Luft nach oben. Bei 0,001 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 99,003 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Am 18.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Bettermoo(d) Food dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net