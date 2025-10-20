Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food knickt am Mittag ein

Blick auf Bettermoo(d) Food-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 10,4 Prozent auf 0,055 EUR ab.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel um 11:43 Uhr um 10,4 Prozent auf 0,055 EUR nach. In der Spitze büßte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,054 EUR ein. Bei 0,054 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via BMN 1.200 Bettermoo(d) Food-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,938 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.599,275 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,000 EUR am 02.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 99,638 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.12.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net