Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag stark gefragt

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Im BMN-Handel gewannen die Bettermoo(d) Food-Papiere zuletzt 8,3 Prozent.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie konnte um 09:13 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,3 Prozent auf 0,060 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,070 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,059 EUR. Zuletzt wechselten 14.094 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,938 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 1.463,333 Prozent Plus fehlen der Bettermoo(d) Food-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,000 EUR fiel das Papier am 02.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 99,667 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net