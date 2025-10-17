DAX23.860 -1,7%Est505.603 -0,9%MSCI World4.282 -0,2%Top 10 Crypto14,45 -3,2%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.647 -1,9%Euro1,1688 ±-0,0%Öl60,93 -0,2%Gold4.320 -0,2%
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX klar unter 24.000-Punkte-Marke -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Standard Lithium, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Gold. Silber, HPE, Meta im Fokus
Notierung im Fokus

Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger decken sich am Freitagmittag mit Bettermoo(d) Food ein

17.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 8,3 Prozent auf 0,060 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,06 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:43 Uhr stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 8,3 Prozent auf 0,060 EUR. Bei 0,070 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 0,059 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Bettermoo(d) Food-Aktien beläuft sich auf 17.288 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,938 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 1.463,333 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2025 (0,000 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 99,667 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

